الدوري الإنجليزي| ليفربول: الحكم أخطأ في حقنا ولكننا لم نستحق الفوز

قال المدير الفني لفريق ليفربول، يورجن كلوب، أن فريقه لم يستحق الفوز أمام مانشستر يونايتد في مباراة اليوم، التى انتهت لصالح الشياطين الحمر بنتيجة 2/1 في قمة الجولة 30 من الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب، في تصريحات نقلتها صحيفة “إكسبريس” البريطانية، إن الهدفان المبكران جعلا المباراة صعبة علينا، ظهرنا في بعض أوقات المباراة بصورة جيدة، لكن مانشستر يونايتد من كرتين فقط نجح في خطف المباراة، مضيفا أن المباراة كانت صعبة للغاية، لكننا لم نظهر بالمستوى المطلوب لنفوز بالمباراة.

وتابع: “لوكاكو نجح في التفوق على مدافعي ليفربول بسبب قوته الجسمانية الكبيرة، هو كان أحد أسباب الفوز بجانب راشفورد، الذي ظهر بمستوى رائع”.

وانتقد كلوب حكم المباراة كريج باوسون بسبب عدم احتسابه ركلة جزاء على مروان فيلاينى، قائلا: “نستحق ركلة جزاء على فيلاينى، أعتقد أن الحكم أخطأ في حقنا”.

وتلقى الريدز أول خسارة في الدوري منذ 22 يناير الماضي عندما خسر أمام سوانزي سيتي بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما بملعب “ليبرتي”، ضمن منافسات الجولة الـ24، كما فشل محمد صلاح في التسجيل للمرة الأولى منذ 7 مباريات ليتوقف رصيده عند 24 هدفاً متساوياً مع هاري كين في صدارة قائمة هدافي “البريميرليج”، علماً بأن ليفربول كان قد تذوق طعم الانتصار فى مبارياته الثلاث الأخيرة.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده من النقاط إلى 65 نقطة، ليؤكد انفراده بوصافة الدوري الإنجليزى، بعدما وسع الفارق إلى خمس نقاط مع ليفربول صاحب المركز الثالث.

