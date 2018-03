المتوسط:

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، إقامة مباراة السويحلي والاتحاد المصراتي، في موعدها يوم 15 مارس الجاري، وذلك بحضور الجماهير.

وكانت إدارة نادي الاتحاد المصراتي، قد وجهت رسالة بالموافقة إلى كل من مديرية أمن مصراتة، ولجنة المسابقات بالاتحاد الليبي على إقامة مباراة السويحلي في الوقت المُحدد لها، وبحضور الجماهير.

