«الاتحاد الأفريقي» يُسند مهام مراقب مباراة نادي المصري مع سيمبا لـ «جمال سالم»

أسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» إدارة مباراة إياب دور الـ 32 من النسخة الخامسة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية التي تجمع بين المصري البورسعيدي ونظيره سيمبا التنزاني والمقرر إقامتها في السابعة والنصف مساء السبت المقبل على ستاد المصري ببورسعيد إلى طاقم تحكيم دولي من أرتيريا.

ويُدير قيادة الطاقم يوناس زيكارياس جيبري حكما للساحة، ومعه أنجيسوم أوجباماريام مساعدا أول، ويوهانس تيويلدي غيبريسيلاس مساعدا ثانيا، بالاضافة إلى ييماني أسفا حكما رابعا، بينما أسند الاتحاد الأفريقي مهام مراقب المباراة إلى الليبي، جمال سالم.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2 بين الفريقين، ويسعي المصري البورسعيدي لضمان التأهل للدور الاثنين والثلاثين «ب» فى بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

