الأهلي على أعتاب لقب الدوري المصري بعد فوزه 15 على التوالي

اكتفى الأهلي بهدف مبكر بعد ثلاث دقائق ليهزم إنبي 1-صفر ويحقق فوزه 15 على التوالي ويصبح قاب قوسين أو أدنى من الاحتفاظ بلقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد.

وأرسل الظهير الأيسر علي معلول ركلة ركنية داخل المنطقة لتمر من وليد أزارو وتصل إلى المدافع أيمن أشرف الذي حولها من مدى قريب ليحرز هدف اللقاء الوحيد قبل أن يهدر حامل اللقب عدة فرص سهلة.

وبات الأهلي في حاجة إلى نقطة واحدة لضمان إحراز اللقب للمرة 40 وربما يتحقق ذلك قبل حتى أن يلعب الجولة المقبلة لو أخفق المصري البورسعيدي في الفوز على الإنتاج الحربي غدا الاثنين.

ويتصدر الأهلي الدوري برصيد 75 نقطة بعد فوزه للمرة 24 في 28 مباراة ويتقدم بفارق 22 نقطة على الإسماعيلي و24 نقطة على الزمالك.

ولن يكون بوسع الإسماعيلي أو الزمالك اللحاق بالأهلي لكن المصري البورسعيدي رابع الترتيب الذي يملك 48 نقطة من 25 مباراة هو الوحيد القادر من الناحية النظرية على معادلة رصيد النقاط مع الأهلي لو فاز بكل مبارياته التسع المتبقية.

