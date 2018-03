المتوسط:

يعقد مدرب فريق ليستر سيتي، كلود بويل، معسكرا تدريبيا في جنوب إسبانيا، لمدة 4 أيام استعدادا لمواجهة تشيلسي، في دور الثمانية لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، المقرر إقامتها الأحد المقبل.

ويسافر ليستر الذي سحق وست بروميتش ألبيون 4-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز، مطلع الأسبوع الحالى إلى ماربيا، غدا الثلاثاء، وقال بويل عبر موقع ناديه الرسمي على الإنترنت إن تغيير الأماكن والمشاهد سيفيد لاعبيه قبل هذه المواجهة المهمة.

وأضاف المدرب الفرنسي، أن السفر فرصة طيبة لقضاء الفريق بعض الوقت سويا، وضمان الاستعداد الجيد لمباراة الكأس مطلع الأسبوع المقبل ولآخر 8 جولات في موسم الدوري الممتاز.

وأردف «الموسم طويل وهو ما يجعل الأمور صعبة على اللاعبين بدنيا ونفسيا ولهذا فإن الذهاب إلى مكان مختلف وقضاء بعض الوقت سويا كفريق والتركيز بصورة جيدة على عملنا سيكون مفيدا للجميع».

وبعد فوزه على وست بروميتش ارتفع رصيد ليستر صاحب المركز الثامن إلى 40 نقطة من 30 مباراة، وتأهل ليستر لدور الثمانية في كأس إنجلترا بعد فوزه 1- 0 على شيفيلد يونايتد في فبراير الماضي.

The post الكأس الإنجليزي| ليستر سيتي يسافر إسبانيا استعدادا لمواجهة تشيلسي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية