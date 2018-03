المتوسط :

فاز الفريق الأول لنادي اليرموك على نظيره فريق الأواسط بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدف، اليوم الاثنين.

وسجل أهداف فريق اليرموك كلا من طه الجليدى، و احمد الميرى، و معاذ قنيدى ، وأما هدف الأواسط أحرزه اللاعب مهند الفزانى.

The post اليرموك يفوز على الأواسط بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية