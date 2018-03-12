تعرف على مواجهات الأسبوع الرابع والخامس للمجوعة الرابعة للدوري الليبي 

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم جدول الجولتين الرابعة والخامسة في إياب المجموعة الرابعة للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

وستنطلق مباريات الجولة الرابعة للمجموعة الرابعة يوم الخميس 22 مارس الجاري بلقاء الخمس و الوحدة بملعب مدينة الخمس ولقاء المحلة ورفيق بملعب طرابلس الدولي .

وتختتم مباريات الجولة الثالثة اياب للمجموعة الرابعة يوم الجمعة 23 مارس بمواجهه تجمع الاهلي طرابلس وابي الاشهر بملعب طرابلس الدولي .

وستنطلق مباريات الجولة الخامسة للمجموعة الرابعة يوم الجمعة 30 مارس بلقاء يجمع ابي الاشهر ونظيرة المحلة على ارضية ملعب الاكاديمية بجنزور وفي ذات الموعد يقابل رفيق منافسة المدينة بملعب الزاوية .

وتختتم مباريات الجولة الرابعة للمجموعة ايضاً يوم الجمعه 30 مارس بلقاء الاهلي طرابلس والخمس بملعب طرابلس الدولي .

ويتصدر الاهلي طرابلس المجموعة الرابعة برصيد 21 نقطة فيما يحل المدينة ثانياً ب20 نقطة و بفارق نقطة واحدة عن المتصدر

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