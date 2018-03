المتوسط:

فاز فريق خليج سرت على فريق التحدي ، في المباراة التي أقيمت بملعب سرت ، خلال منافسات الدوري الممتاز.

و نجح فريق خليج سرت في إحراز هدفين دون مقابل ، وأحرز الأهداف اللاعب سعد بلعيد، واللاعب عصام الدغيلي.

واستطاع فريق خليج سرت بهذا الفوز رفع رصيده إلى تسع نقاط من ثماني مباريات وابتعد قليلا عن شبح الهبوط ليصبح في المركز الخامس.

