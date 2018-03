المتوسط:

فاز فريق الاتحاد على نظيره فريق الوحدة في المباراة التي أقيمت بملعب طرابلس الدولي، خلال منافسات كأس ليبيا لكرة القدم.

واستطاع فريق الاتحاد إحراز هدف مقابل لا شيء لينتهي اللقاء بفوز الاتحاد ،وأحرز هدف الاتحاد الوحيد اللاعب صهيب بن سليمان ليتأهل للدور السادس عشر لكأس ليبيا.

The post فريق الاتحاد يتأهل لدور الــ 16 في كأس ليبيا لكرة القدم appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية