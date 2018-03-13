فوز فريق الاتحاد لكرة اليد على فريق اتحاد منزل تميم التونسي

المتوسط:
فاز فريق الاتحاد لكرة اليد على فريق اتحاد منزل تميم التونسي في المباراة الودية التي أجراها ضمن معسكره بتونس استعدادا للبطولة العربية الـ14 للأندية أبطال الكؤوس.
وانتهت المباراة بنتيجة ( 27 – 26 ) فيما انتهى الشوط الأول بالتعادل ( 12 – 12 ) لصالح فريق الاتحاد .
ويستعد فريق الاتحاد للمشاركة في البطولة العربية الـ14 للأندية أبطال الكؤوس والتي ستنطلق الخميس المقبل بمدينة صفاقس التونسية .
ويواجه فريق الاتحاد في المباراة الافتتاحية للبطولة أمام مستضيف البطولة نادي ساقية الزيت التونسي .
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