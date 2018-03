المتوسط:

تعاقد فريق أهلي بنغازي لكرة اليد مع 4 لاعبين،أمس الاثنين .

وأعلنت الصفحة الرسمية لنادي أهلي بنغازي أسماء اللاعبين الجدد وهم عبد المجيد الكبير ويحيى الفلاح القادمان من نادي النجمة، ومحمد الجعكي القادم من نادي المشعل، وعلي الجهاني القادم من نادي أهلي طرابلس

The post أهلي بنغازي لكرة اليد يتعاقد مع 4 لاعبين جدد appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية