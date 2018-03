المتوسط:

خاض فريق أهلي طرابلس لكرة اليد مباراة ودية مع فريق نادي الشيحية صفاقس التونسي، أمس الاثنين.

وانتهى اللقاء بفوز فريق أهلي طرابلس بنتيجة 28-25 وتأتي المباراة في إطار استعداد نادي أهلي طرابلس للبطولة العربية والتي ستنطلق الخميس المقبل .

يذكر أن بعثة فريق الاهلي طرابلس قد وصلت إلى مدينة صفاقس -تونس للمشاركة في البطولة العربية.

The post فوز الأهلي طرابلس لكرة اليد على الشيحية صفاقس التونسي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية