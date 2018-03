المتوسط:

خاض فريق الأهلي بنغازي لكرة القدم مباراة ودية مع فريق المروج ، أمس الاثنين .

ونجح فريق الأهلي بنغازي في الفوز على نظيره المروج بنتيجة خمسة أهداف مقابل لا شيء، و سجل أهداف الأهلي اللاعب سعد البرداح واللاعب كراوع واللاعب سند شوشان واللاعب جيوفاني

The post فوز فريق الأهلي بنغازي لكرة القدم على فريق المروج appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية