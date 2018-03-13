رئيس الاتحاد الليبي لرياضة كمال الأجسام يعلن تخصيص مكافآت للاعبي المنتخب

كشف رئيس الاتحاد الليبي لرياضة كمال الأجسام، عادل القريو عن تخصيص مكافآت ورواتب لرياضيي المنتخب الوطني، ابتداء من مطلع شهر أبريل المقبل، استعدادًا لبطولة البحر المتوسط التي ستقام بالبرتغال خلال ديسمبر 2018، ولأول مرة في تاريخ اللعبة بليبيا.

وأكمل القريو ، خلال الاجتماع السنوي الذي عقده مجلس الإدارة، بأسرة اللعبة أمس بقاعة الاتحادات بطرابلس، ” أنه سيتم تخصيص مبلغ مالي لبطولة ليبيا لبناء الأجسام والتي ستقام خلال شهر سبتمبر المقبل استعدادًا لخوض منافسات بطولة البحر المتوسط بالبرتغال”.

وأضاف القريو، “أنه سيتم منح الفائز الأول في بطولة ليبيا 15 ألف دينار، والثاني 10 آلاف والثالث 5 آلاف”.

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