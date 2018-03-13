مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 13 – 3 – 2018 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الثلاثاء 13 – 3 – 2018 العديد من المباريات المهمة في مختلف الملاعب العالمية أبرزها مواجهة مانشستر يونايتد وإشبيلية في إياب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم

مانشستر يونايتد الإنجليزي × إشبيلية الإسباني – العاشرة إلا ربع مساء – على قناة beIN SPORTS HD 1

روما الإيطالي × شاختار دونيتسك الأوكراني – العاشرة إلا ربع مساء – على قناة beIN SPORTS HD 2

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا اليوم

تركتور سازي تبريز الإيراني × الجزيرة الإماراتي – الثانية والنصف ظهرا – على قناة beIN SPORTS HD 1

السد القطري × ناساف كارشي الأوزبكستاني- الخامسة والربع مساء – على قناة beIN SPORTS HD 4

الوصل الإماراتي × بیرسبولیس الإيراني – الخامسة والربع مساء– على قناة beIN SPORTS HD 2

الأهلي السعودي “مؤمن زكريا” × الغرافة القطري – السابعة والربع مساء– على قناة beIN SPORTS HD 3

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية