فينوس وليامز تحسم لقاء الشقيقتين في «إنديان ويلز»

قطعت فينوس وليامز مشوار عودة شقيقتها سيرينا وليامز إلى منافسات فردي السيدات ببطولات التنس، بعدما فازت عليها 6-3 و6-4 في الدور الثالث لبطولة إنديان ويلز، أمس الاثنين، وذلك بعدما عادت بعد غياب أكثر من عام واحد بسبب الإنجاب وكافحت بقوة وأنقذت نقطة خسارة اللقاء أثناء التأخر 5-2 في المجموعة الثانية لكنها لم تفز في النهاية.

وأوضحت فينوس في تصريحات صحافية، أنها لم تستبعد انتفاضة شقيقتها الحاصلة على 23 لقبا في منافسات الفردي بالبطولات الأربع الكبرى، لافتة إلى إدراكها أن المباراة لا تنتهي أبدا إلا بعد حسمها تماما، وأنها محظوظة بلعبها مباريات أكثر منها حتى الآن.

وسجلت فينوس، التي قفزت إلى المركز الثامن في التصنيف العالمي بعدما ظهرت بشكل قوي العام الماضي، ستة إرسالات ساحقة وكسرت إرسال سيرينا أربع مرات.

وستلعب اللاعب الدنمركية البالغ عمرها 27 عاما في المباراة المقبلة مع الروسية داريا كاساتكينا التي فازت على الأميركية سلون ستيفنز 6-4 و6-3.

