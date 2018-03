جماهير «البارسا» تترقب مشاركة إنييستا أمام «البلوز»

المتوسط:

حملت تدريبات برشلونة الإسباني، أنباء سعيدة للفريق الكتالوني، الذي يستعد لمواجهة تشيلسي الإنجليزي غدا الأربعاء بملعب «كامب نو»، في إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، حيث شارك نجم الفريق آندريس إنييستا في جزء من التمارين، مواصلا تعافيه من إصابة عضلية تعرض لها في لقاء أتلتيكو مدريد بالليجا في الرابع من مارس الجاري.

وتترقب جماهير برشلونة دخول إنييستا في قائمة المباراة التي سيعلنها المدرب إرنستو فالفيردي، لكن الأمر سيتوقف بالأساس على قرار الجهاز الطبي للنادي ومدى تحسن حالة اللاعب.

وكانت مباراة الذهاب أمام تشيلسي في لندن قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، وصنع إنييستا هدف التعادل للبلوغرانا الذي تكفل بتسجيله النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

