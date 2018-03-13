الاتحاد الليبي لكمال الأجسام يكافئ لاعبي المنتخب

المتوسط:

صرح رئيس الاتحاد الليبي لرياضة كمال الأجسام، عادل القريو بتخصيص مكافآت ورواتب لرياضيي المنتخب الوطني، ابتداء من مطلع شهر أبريل المقبل، استعدادًا لبطولة البحر المتوسط التي ستقام بالبرتغال خلال ديسمبر 2018، ولأول مرة في تاريخ اللعبة بليبيا، ميضفا أنه سيتم منح الفائز الأول في بطولة ليبيا 15 ألف دينار، والثاني 10 آلاف والثالث 5 آلاف.

وقال القريو خلال الاجتماع السنوي الذي عقده مجلس الإدارة، بحسب جريدة الأيام الليبية، إنه اجتمع بأسرة اللعبة أمس بقاعة الاتحادات بطرابلس، مشيرا إلى أنه سيتم تخصيص مبلغ مالي لبطولة ليبيا لبناء الأجسام والتي ستقام خلال شهر سبتمبر المقبل استعدادًا لخوض منافسات بطولة البحر المتوسط بالبرتغال.

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