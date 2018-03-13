اخبار الرياضة

فينوس تتفوق على شقيقتها

تم النشر منذُ 16 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

لم تنجح الأميركية المخضرمة سيرينا ويليامز في إثبات نفسها أمام شقيقتها فينوس التي تفوقت عليها وأقصتها من ثاني أدوار إنديانا ويلز المفتوحة.

وبدت فينوس أكثر ثباتا في المجموعة الأولى  وفرضت إيقاعها حتى تمكنت من إنهائها لمصلحتها بستة أشواط لثلاثة.

وبدت الأمور أكثر سهولة في المجموعة الثانية  خصوصا مع نجاح فينوس في أخذ الريادة بتقدمها بثلاثة أشواط دون رد ورغم نجاحها في كسب شوطين.

ولم تتمكن سيرينا من مجاراة شقيقتها رغم تأخير إنهاء المجموعة التي انتهت بستة لأربعة لمصلحة فينوس التي أوضحت فارق الجاهزية وتراكمية المباريات ودورهما في حسم مثل هذه المباريات المعقدة.

فوز طار بفينوس للدور الثالث وأوقف مسيرة سيرينا التي دفعت جزءا من فاتورة التوقف لحوالي سنة بعد حملها وظهور طفلتها الأولى.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك