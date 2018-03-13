فينوس تتفوق على شقيقتها

لم تنجح الأميركية المخضرمة سيرينا ويليامز في إثبات نفسها أمام شقيقتها فينوس التي تفوقت عليها وأقصتها من ثاني أدوار إنديانا ويلز المفتوحة.

وبدت فينوس أكثر ثباتا في المجموعة الأولى وفرضت إيقاعها حتى تمكنت من إنهائها لمصلحتها بستة أشواط لثلاثة.

وبدت الأمور أكثر سهولة في المجموعة الثانية خصوصا مع نجاح فينوس في أخذ الريادة بتقدمها بثلاثة أشواط دون رد ورغم نجاحها في كسب شوطين.

ولم تتمكن سيرينا من مجاراة شقيقتها رغم تأخير إنهاء المجموعة التي انتهت بستة لأربعة لمصلحة فينوس التي أوضحت فارق الجاهزية وتراكمية المباريات ودورهما في حسم مثل هذه المباريات المعقدة.

فوز طار بفينوس للدور الثالث وأوقف مسيرة سيرينا التي دفعت جزءا من فاتورة التوقف لحوالي سنة بعد حملها وظهور طفلتها الأولى.

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