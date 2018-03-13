بطولة جامعة طرابلس للشطرنج تنطلق بمشاركة «100» طالب وطالبة

عين ليبيا

كشفت إدارة النشاط العام بجامعة طرابلس عن موعد إنطلاق بطولة جامعة طرابلس للشطرنج 2018، التي ستحتضنها صالة كلية الزراعة بالجامعة مطلع أبريل المقبل، وذلك عقب الاتفاقية التي أبرمها مشرف بطولة الشطرنج الأستاذ أحمد الباروني منتصف شهر فبراير الماضي مع رئيس لجنة النشاط بإحتفالية الذكرى الستين لتأسيس الجامعة، الأستاذ محمد أبوجليدة، التي تضمنت تنظيم وحدة الشطرنج بالإدارة، بطولة للشطرنج لهذا العام بمشاركة واسعة من طلبة وطالبات الجامعة من مختلف الكليات.

من جهته، أكد مشرف بطولة الشطرنج الأستاذ أحمد الباروني ، أن إدارة النشاط العام بالجامعة ولجنة النشاط بالإحتفالية، ومن خلال هذه البطولة ستمنح الفائزين بالبطولة لقب بطل جامعة طرابلس للشطرنج، وتُقام البطولة على مدار 3 أيام، حيث تعتَبَر الجوائز المقدمة لهذه البطولة هي الأميز في تاريخ بطولات الجامعة للشطرنج.

وتابع الباروني حديثه: نشكر اللجنة العليا لإحتفالية الذكرى الستين لتأسيس الجامعة على دعمها وإهتمامها بهذا الحدث الرياضي الكبير والتوجيهات المستمرة التي يقدمها لنا رئيس لجنة النشاط بالإحتفالية، والعمل على تجهيز البطولة يسير بشكل مستمر وبالتنسيق مع الاتحاد الرياضي للعبة، حتى تكون بإذن الله إقامة هذا الحدث ناجحةً بكل المقاييس.



وواصل مشرف بطولة الشطرنج حديثه: سيشارك في هذه البطولة أكثر من 100 طالب وطالبة من مختلف الكليات، بالإضافة إلى نخبة من اللاعبين المميزين التي ستكون مشاركتهم في البطولة لأهداف إستفادة الطلاب منهم والاحتكاك معهم.

ورحب في ختام حديثه بالطلاب المشاركين في البطولة، وباللجان التنظيمية والتحكيمية، مؤكداً على أن إقامة الجامعة لهذه البطولة تأتي تماشياً مع توجُّه إدارة النشاط العام بدعم الشباب والرياضة، وإقامة مثل هذه المحافل.

ومن جهته، تفقد المدير التنفيذي ورئيس اللجنة الإعلامية للبطولة محمد بن حليم، صباح اليوم (الأحد)، الصالة الرياضية المخصصة لاحتضان البطولة، وذلك في كلية الزراعة، وتم الإطلاع على الصالة ومرافقها في حضور مشرف البطولة.

وأبدى المدير التنفيذي للبطولة سعادته بالإستعدادات والترتيبات الكبيرة التي أعدتها اللجنة المشرفة للبطولة لإقامة بطولة جامعة طرابلس للشطرنج 2018 إحتفاءا بالذكرى الستين لتأسيس الجامعة.

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