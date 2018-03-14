إشبيلية يطيح بمانشستر يونايتد من تشامبيونز ليج

كتب- محمود السيد

أطاح فريق إشبيلية الإسباني، بمانشستر يونايتد الإنجليزي من دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بالفوز عليه بهدفين لهدف في المباراة، التي جمعتهما اليوم في ملعب “أولد ترافورد”.

افتتح البديل وسام بن يدر، التهديف لفريق إشبيلية بعد مرواغة إريك بايلي، مدافع مانشستر يونايتد والتسديد في الزاوية القريبة بالدقيقة 74 من زمن اللقاء.

وعاد بن يدير لقتل أحلام مانشستر يونايتد بالهدف الثاني من رأسية قوية فشل دي خيا في التصدي لها بالدقيقة 78.

وقلص البلجيكي راميلو لوكاكو النتيجة لمانشستر يونايتد في الدقيقة 84 بعد ركلة ركنية لماركوس راشفورد.

واستحوذ فريق مانشستر يونايتد على الكرة بسيل من الهجوم على إشبيلية من أجل البقاء في البطولة، لكن الفريق الأندلسي هرب ببطاقة التأهل لربع نهائي تشامبيونز ليج.

وكان لقاء الذهاب بين الطرفين قد انتهى بالتعادل السلبي في إشبيلية.

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