يواجه فريق الاتحاد لكرة السلة مع الترسانة ، ضمن الجولة الأخيرة من المرحلة الثالثة للدوري المحلي لكرة السلة، اليوم الأربعاء.

ويدخل فريق الاتحاد المباراة متأهلا سلفا للدور القادم بضمان المركز الثاني برصيد 18 نقطة.

