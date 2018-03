المتوسط:

يواصل فريق نادي الاتحاد للكاراتيه استعداداته للمشاركة في بطولة طرابلس الثالثة لفئة الأواسط في((الكاتا والكوميتي)) فردي وجماعي المقرر إقامتها بطرابلس يوم 16 من الشهر الجاري.

و تركزت تدريبات الفريق المدة الماضية علي رفع معدل اللياقة البدنية و المهارية و التركيز علي الجانب الفني والنفسي لخوض البطولة.

