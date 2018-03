المتوسط:

يواجه فريق الخمس نظيره الوحدة على ملعب الأكاديمية يوم الخميس المقبل في منافسات الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم .

كما يلتقي المحلة مع رفيق بملعب طرابلس، وفقا لما أعلنته لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، جدول مباريات الأسبوعين، الثالث والرابع في إياب منافسات المجموعة الرابعة للدوري الليبي الممتاز.

وينافس فريق أهلي طرابلس فريق أبي الأشهر بملعب طرابلس يوم الجمعة المقبل، كما يلتقي أبي الأشهر مع المحلة بملعب الأكاديمية، ورفيق مع المدينة بملعب الزاوية، وأهلي طرابلس مع الخمس بملعب طرابلس خلال الأيام المقبلة.

The post اتحاد كرة القدم يكشف جدول مباريات القادمة للدوري الليبي الممتاز appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية