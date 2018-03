الهلال يتعادل مع التعاون في منافسات الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم

المتوسط:

تعادل فريق الهلال مع نظيره التعاون في المباراة التي أقيمت على ملعب شهداء بنينا في بنغازي، في إطار منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم.

وأحرز هدف التعاون اللاعب مصطفى التاجوري، وأما هدف الهلال فكان من نصيب اللاعب أحمد العبار.

ونجح فريق التعاون في إضافة نقطة إلى رصيده ليصبح 19 نقطة من 10 مباريات في الترتيب الثاني بالمجموعة، بينما أصبح فريق الهلال ثالثًا برصيد 17 نقطة من 9 مباريات.

