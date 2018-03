المتوسط:

أعلن الجهاز الفني لمنتخب ليبيا للناشئين مواليد 2003، عن قائمة المنتخب التي ستخوض بطولة ودية تقام في إيطاليا شهر أبريل المقبل، في إطار الاستعداد لبطولة شمال إفريقيا .

ويتولى تدريب المنتخب الليبي للناشئين، المدرب فوزي العيساوي، بمساعدة المدرب أحمد المنتصر، ومدرب الحراس أيوب الحاسي.

و تضم القائمة 24 لاعب وهم المنذر محمد الخروبي، فرج ناصر فكرون، مؤيد فرج ساطي، حسام سليم الزياني، محمد ناصر عبد الدائم، مختار عمر محمد، أحمد إبراهيم الشاعري، تميم رفيق الكاديكي، خالد عبد الرحمن إبراهيم، عبد الله صالح عبد المجيد، مالك البرناوي، محمد منير الهادي، ياسين عادل العبود، محمد علي رمضان، صهيب نور الدين بو سته، محمد فتحي سويسي، أحمد محمد الكيب، محمد الطاهر محمد، عاصم عمار مفتاح، عز الدين البكوش،عبد المهيمن راشد، محمد مجدي علي، شيباني مبروك الساعدي، محمد محمود، بوبكر فضيل.

The post ” منتخب ليبيا مواليد 2003″ يكشف قائمة اللاعبين المشاركين في بطولة إيطاليا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية