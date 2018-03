«مورينيو» يغضب جماهير المان يونايتد بهذه التصريحات !

المتوسط:

أعرب جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد الانجليزي، عن قبوله خروج فريقه من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم أمس الثلاثاء، مشيرا إلى أنه ليس بالأمر الجديد على النادي مما أثار حفيظة جماهيره.

وأضاف مدرب الفريق في حديثه عقب المباراة، أن يونايتد فشل في العبور لدور الثمانية على الرغم من تقديمه لأفضل مستوياته، قبل أن يستطرد في الحديث عن انتصاراته السابقة على ناديه الحالي عندما كان يدرب بورتو عام 2004 وريال مدريد قبل خمس سنوات.

وخرج يونايتد بشكل مفاجئ من دوري أبطال أوروبا بخسارته 2-1 أمام اشبيلية عقب تسجيل البديل وسام بن يدر هدفين على إستاد اولد ترافورد. وضمن الفريق الاسباني الفوز 2-1 في مجموع المباراتين بعد أن فرض التعادل السلبي نفسه في لقاء الذهاب.

