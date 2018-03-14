مورينيو: خروج مانشستر يونايتد من دوري الأبطال “ليس بالأمر بالجديد”

عين ليبيا

علّق جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي على خروج فريقه من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا على ملعبه بعد الهزيمة من إشبيلية الإسباني بهدفين مقابل هدف بأن هذا “ليس بالأمر الجديد على النادي”.

كما أضاف المدرب البرتغالي “لا يوجد ما أندم عليه لقد قدمت واللاعبون أفضل ما لدينا لقد حاولنا وخسرنا، وهذه هي كرة القدم”.

وحقق إشبيلية فوزًا مفاجئا في مبارة الإياب على ملعب يونايتد بهدفين بعد التعادل السلبي في مباراة الذهاب.

وبعد خسارته الرابعة بصفته مدربا في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، قال مورينيو “لا أعتقد أن الأداء كان سيئا”.

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