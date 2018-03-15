صبرة يتوج لقب بطولة بنغازي للسنوكر

أخبارليبيا24

حقق اللاعب معتز صبرة لقب بطولة السنوكر التصنيفية التي احتضنتها مدينة بنغازي في الفترة من 3 وحتى 14 من مارس الجاري.

وقال عضو اللجنة الفنية للعبة خالد الشريف, إن المشاركة كانت لأكثر من 48 لاعباً واضاف في تصريح خاص لوكالة اخبار ليبيا 24 أن المستوى كان جيداً في منافسة كانت مثيرة خاصة في نهائي البطولة الذي جمع بطل المسابقة معتز صبرة وصاحب المركز الثاني ميلاد العبار.

يشار الى أن صاحب الترتيب الأول كان معتز صبرة وحل ميلاد العبار ثانياً وجاء عبد الرحمن الحداد ثالثاً وفي المركز الرابع مرعي الحراثي وتحصل حاتم الجملي على المركز الخامس.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24