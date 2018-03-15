لاغالب ولامغلوب في ديربي مصراتة 

خرج اللقاء المرتقب الذي جمع فريقي السويحلي مع جاره الاتحاد المصراتي في ديربي المدينة بنتيجة التعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما في المباراة التي جمعتها أرضية ملعب المدينة الرياضية مصراتة ضمن الجولة الثالثة إياب من الدوري الليبي الممتاز.

شهدت المباراة أجواء جمالية على مدرجات الملعب التي تزينت بحضور جمهور الفريقين في مواجهة رسمية هذا الموسم.

وبادر السويحلي بافتتاح مهرجان الأهداف بتسديدة قوية نفذها عبدالرحمن أبوسنينة بينما تدارك الاتحاد النتيجة من علامة الجزاء قبل نهاية الشوط الأول بقدم محمد سويسي.

فيما عزز أبوسنينة تقدم فريقه بالهدف الثاني قبل أن يعود سويسي بنفس الطريقة ويوقع على هدف التعادل لينتهي اللقاء الأخوي لاغالب ولامغلوب بنتيجة هدفين في كل جانب. ويحافظ السويحلي على المركز الثاني في سلم الترتيب العام للمسابقة بـ17 نقطة من 8 لقاءات بينما يرتقي الاتحاد المصراتي إلى المركز الرابع بثماني نقاط.

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