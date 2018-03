المتوسط:

يواجه فريق براعم اليرموك لكرة القدم مع براعم شهداء عبد الجليل في منافسات الأسبوع العاشر لفئة البراعم غداً الجمعة.

وتقام المباراة بين فريقي اليرموك وبراعم شهداء عبد الجليل بملعب نادي الترسانة.

