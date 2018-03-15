الاتحاد المصراتي يفرض تعادل بطعم الهزيمة على السويحلى 

أخبار ليبيا 24 – خاص

نجح فريق الاتحاد المصراتي في خطف تعادل ثمين من نظيرة السويحلي بنتيجة 2-2 في لقاء مؤجل في المجموعة الثالثة جمع الفريقين اليوم الخميس بملعب مصراته.

وجاءت المباراة قوية ومثيرة منذ الدقائق الأولى وشهدت حضور جماهيري كبير وتقدم السويحلي بهدف رائع في الدقيقة 35 عن طريق المهاجم عبد الرحمن ابوسنينة ونجح الاتحاد المصراتي في التعديل من علامة الجزاء عن طريق محمد سويسي قبل دقيقة واحدة من نهاية الشوط الاول لتنتهي الحصة الاولى بالتعادل 1-1 .

وازادت المباراة إثارة في الشوط الثاني وتواصلت الهجمات للفريقين ونجح المتألق عبد الرحمن ابوسنينة في التقدم بالنتيجة للسويحلي في الدقيقة 67 وفي وقت أعتقد الجميع ان المباراة انتهت لصالح السويحلي أعلن حكم المباراة عبد الله الفضيل ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع للاتحاد المصراتي نجح محمد سويسي في تحويلها إلى هدف ليخطف لفريقه تعادل ثمين هو الخامس له هذا الموسم .

وأفسد هذا التعادل على السويحلي فرصة الاقتراب من متصدر المجموعة الاتحاد فاصبح رصيدة 17 نقطة من 9 مباريات فيما أضاف الاتحاد المصراتي نقطة فبات رصيدة 8 نقاط في المركز الرابع.

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