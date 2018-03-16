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الأهلي بنغازي يتعاقد مع طاقم إيطالي للإشراف على قطاع الناشئين

تم النشر منذُ 33 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:
أعلن فريق الأهلي بنغازي عن تعاقده مع الطاقم الإيطالي للإشراف على قطاع الناشئين لكرة القدم .
ويضم الطاقم من المشرف العام جيمباول مونتيسانو، ومدرب الحراس شيزيدو أودي، ومدربي الفئات رافايلي باولينو وماسيميليانو قريكو.
ونشرت صفحة نادي الأهلي بنغازي على فيسبوك ، صور لوصول الطاقم إلى تونس صباح أمس، وكان في استقبالهم رئيس مجلس إدارة الأهلي، خالد السعيطي، ونائبه منصور الفرجاني، ومن ثم توجهوا إلى بنغازي.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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