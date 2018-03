الأهلي بنغازي يتعاقد مع طاقم إيطالي للإشراف على قطاع الناشئين

المتوسط:

أعلن فريق الأهلي بنغازي عن تعاقده مع الطاقم الإيطالي للإشراف على قطاع الناشئين لكرة القدم .

ويضم الطاقم من المشرف العام جيمباول مونتيسانو، ومدرب الحراس شيزيدو أودي، ومدربي الفئات رافايلي باولينو وماسيميليانو قريكو.

ونشرت صفحة نادي الأهلي بنغازي على فيسبوك ، صور لوصول الطاقم إلى تونس صباح أمس، وكان في استقبالهم رئيس مجلس إدارة الأهلي، خالد السعيطي، ونائبه منصور الفرجاني، ومن ثم توجهوا إلى بنغازي.

