بعثة الاتحاد تصل إلى اويو النيجيرية

أخبار ليبيا 24 خاص

وصلت بعثة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، اليوم الخميس، إلى مدينة اويو بنيجيريا وذلك استعداداً لخوض إياب دور 32 من الكونفيدرالية والتي تجمعه بفريق أكوا يونايتد النيجيري .

وغادرت بعثة الاتحاد صباح اليوم العاصمة الليبية طرابلس واتجهت مباشرة إىى نيجيريا

وكانت بعثة الفريق قد تنقلت براً من مطار للوصول إلى الفندق في رحلة تواصلت لاكثر من 4 ساعات .

وضمت قائمة قائمة التي وصلت إلى نيجيريا كل من محمد الفرجاني ، معاد المنصوري، طارق الجمل ، احمد التربي ، عبدالعزيز بريش ، معتصم الصبو، احمد المقصي ، طلال فرحات ، أوليفي ،فيصل البدري ،عبدالمعين خماج ،صهيب بن سليمان،المهدي المصري،بلقاسم رجب ،محمد الطبال ،السماني الصاوي،كوامي ،عبدالسلام الفيتوري ،احمد الزوي.

وسيغيب عن قائمة الفريق اللاعب الشاب معاذ عيسي صاحب هدف الفريق الوحيد في لقاء الذهاب بداعي الإصابة .

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