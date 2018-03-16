برشلونة يسيطر على تشكيل جولة تشامبيونز ليج

كتب- محمود السيد

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” عن التشكيل الأفضل في جولة الإياب من دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، التي أقيمت يومي الثلاثاء والأربعاء.

وسيطر فريق برشلونة على التشكيل بـ6 لاعبين بعد الأداء القوي لفريق الكتالوني أمام تشيلسي أمس الأربعاء بتحقيق الانتصار بثلاثية نظيفة في ملعب “كامب نو”.

وكان ميسي قد قاد برشلونة لعبور تشيلسي بعدما سجل ثنائية، وصنع هدفا للفرنسي عثمان ديمبلي ودق أبواب الـ100 هدف في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتواجد 3 لاعبين من فريق روما بالتشكيل المثالي بفضل الأداء الرائع لهم في قيادة الذئاب لعبور شاختار الأوكراني بهدف سجله إيدين دزيكو وتأهل به الفريق لربع النهائي.

وجاء التشكيل المثالي من “يويفا” على النحو الآتي

حراسة المرمى: مارك تير شتيجن.

الدفاع: فازيو وكولاروف”روما”، بيكيه وأومتيتي وجوردي ألبا “برشلونة”.

الوسط: تياجو ألكانتارا “بايرن ميونخ”، كيفين ستروتمان “روما”.

الهجوم: وسام بن يدر “إشبيلية”، ميسي وسواريز “برشلونة”.

والغريب تواجد الإسباني تياجو ألكانتارا في التشكيل بالرغم من لعبه 35 دقيقة أمس ضد بشكتاش التركي لأنه تعرض للإصابة واستبدل بالكولومبي خاميس روديجيز عقب تسجيل الهدف الأول لفريق البافاري.

يشار إلى أن قرعة ربع نهائي تشامبيونز ليج سوف تقام غدا الجمعة في مدينة “نيون” السويسرية”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا