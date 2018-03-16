رئيس أتلتيكو لبرشلونة: جريزمان مستمر في الروخي بلانكوس

كتب- محمود السيد

كشف إنريكي سيريزو، رئيس نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، عن حقيقة رحيل الفرنسي أنطوان جريزمان، لاعب الروخي بلانكوس في الصيف المقبل.

وقال إنريكي، في تصريحات نشرتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، بخصوص استمرار جريزمان مع الفريق: نفس الوضع حدث معنا مع فرناندو توريس وسيرجيو أجويرو ودييجو فورلان وفالكاو.. والذي يعد أمرا سخيفا لكنه لا يجعلني عصبيا لكن جريزمان لاعب أتلتيكو مدريد، والحقيقة هو سعيد للغاية معنا، ويريد البقاء في الروخي بلانكوس.

وكانت تقارير صحفية إسبانية، قد تحدثت في الفترة الماضية حول اتفاق مبدئي بين برشلونة وأنطوان جريزمان للانتقال لصفوف البارسا في الموسم المقبل، بعدما حجز النادي الكتالوني الرقم "7" دون ارتداء أي لاعب من التشكيلة الحالية.

وشدد رئيس أتلتيكو مدريد في نهاية حديثه حول توقيع الفرنسي لبرشلونة: سأكون متفاجئا إذا رحل جريزمان عن الفريق، ولا أصدق إمضاءه للبارسا، ونحن نتفاوض معه حول تمديد عقده ولاعبين آخرين بالفريق، بالرغم أنه ما زال يملك عقدا طويلا مع أتلتيكو.

ينتهي عقد جريزمان مع أتلتيكو مدريد في يونيو 2021 بـ100 مليون يورو كشرط جزائي. وكان جريزمان قريبا من الانتقال لصفوف مانشستر يونايتد في الصيف الماضي، لكنه قرر تمديد عقده مع أتلتيكو بسبب حرمان النادي من التعاقدات حتى يناير الماضي.

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