ساقية الزيت التونسي يهزم الاتحاد الليبي في البطولة العربية لكرة اليد

المتوسط:

فشل فريق الاتحاد لكرة اليد في الفوز على فريق ساقية الزيت التونسي في افتتاح منافسات البطولة العربية للأندية الفائزة بالكأس التي انطلقت أمس الخميس بمدينة صفاقس التونسية.

وانتهى الشوط الأول للمباراة لصالح فريق ساقية الزيت التونسي بنتيجة 17 مقابل 13، وفي شوط المباراة انتهت النتيجة ب 31 مقابل 28 أيضا لصالح الفريق التونسي.

وشهدت المباراة إصابة اللاعب مجيد زقلام بفريق الاتحاد الليبي .

