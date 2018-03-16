أرسنال يصل ربع نهائي اليوربا ليغ

أكد أرسنال تأهله إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي بعدما عاود الفوز على ميلان الإيطالي بثلاثة أهداف لهدف، معززا فوزه ذهابا بثنائية.

وجاء أول أهداف الفريق الإيطالي حاملاً إمضاء التركي شان هانوغلو بتصويبة مخادعة في الدقيقة الخامسة والثلاثين، ليرد صاحب الأرض بعدها بأربع دقائق عبر داني ويلبيك بركلة جزاء مثيرة للجدل وينتهي بذلك الشوط الأول بالتعادل بهدف لمثله.

ودخل فريق العاصمة البريطانية الشوط الثاني بشخصية أقوى، في وقت استوعب فيه ميلان الخروج لصعوبة المهمة، ليأتي هدف أرسنال الثاني بواسطة السويسري غرانيت تشاكا في الدقيقة الحادية والسبعين ليعود بعدها ويلبيك لإضافة الهدف الثالث مؤكدا عبور أرسنال لدور الثمانية.

وانتهت بذلك رحلة ميلان، الذي مازال أمامه الكثير لإثبات نفسه في نهائي الكأس وتحسين مركزه في الدوري الإيطالي في حال أراد سماع نشيد دوري الأبطال في السان سيرو الموسم القادم.

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