الاتحاد يصل نيجيريا ويستعد لمواجهة أكوا

أجرى ممثل ليبيا في كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم فريق الاتحاد حصة تدريبية صباح الجمعة بالملعب الجانبي لمدينة أويو النيجيرية استعداداً لمواجهة فريق أكوا يونايتد الأحد في إياب دور الثاني والثلاثين من المسابقة.

ويسعى رفاق الدولي محمد الطبال اقتلاع ورقة التأهل وتجاوز أكوا يونايتد من أمام جماهيرهم النيجيرية التي يتوقع أنها ستكون وسيلة ضغط على الاتحاد من أجل تعويض نتيجة الذهاب، التي انتهت بهدف وحيد سجله اليافع معاذ عيسى في آخر دقائق مباراة الذهاب من كرة مرفوعة بإتقان من الدولي أحمد المقصبي الذي دخل بديلا في الشوط الثاني في المباراة التي أقيمت بملعب الطيب المهيري.

مدرب الاتحاد الفرنسي غارزيتو منح فريقه مساء الجمعة راحة إيجابية على أن تعود التدريبات السبت على أرضية الملعب الرئيسي الساعة الخامسة مساء وهونفس توقيت المباراة الأحد المقبل.

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