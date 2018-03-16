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الاتحاد يصل نيجيريا ويستعد لمواجهة أكوا

تم النشر منذُ 24 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أجرى ممثل ليبيا في كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم فريق الاتحاد حصة تدريبية صباح الجمعة بالملعب الجانبي لمدينة أويو النيجيرية استعداداً لمواجهة فريق أكوا يونايتد الأحد في إياب دور الثاني والثلاثين من المسابقة.

ويسعى رفاق الدولي محمد الطبال اقتلاع ورقة التأهل وتجاوز أكوا يونايتد من أمام جماهيرهم النيجيرية التي يتوقع أنها ستكون وسيلة ضغط على الاتحاد من أجل تعويض نتيجة الذهاب، التي انتهت بهدف وحيد سجله اليافع معاذ عيسى في آخر دقائق مباراة الذهاب من كرة مرفوعة بإتقان من الدولي أحمد المقصبي الذي دخل بديلا في الشوط الثاني في المباراة التي أقيمت بملعب الطيب المهيري.

مدرب الاتحاد الفرنسي غارزيتو منح فريقه مساء الجمعة راحة إيجابية على أن تعود التدريبات السبت على أرضية الملعب الرئيسي الساعة الخامسة مساء وهونفس توقيت المباراة الأحد المقبل.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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