المتوسط:

تتواصل تدريبات منتخب السيدات الوطني لكرة القدم في ملعب طرابلس، استعدادا لتصفيات كأس أفريقيا للسيدات 2018 بغانا والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم للسيدات 2019 بفرنسا، حيث سيخوض لقاء الذهاب أمام المنتخب الإثيوبي في الرابع من الشهر القادم بقيادة الحكم تيريزا برمانسو.

ويشرف على تدريبات المنتخب الوطني النسائي المدرب الوطني حسن الفرجاني وبمشاركه أغلب اللاعبات اللاتي اخترن من طرابلس على أن تلتحق بالفريق لاعبات المنطقة الشرقية وبعض اللاعبات المحترفات بالخارج.

وأسند الاتحاد الأفريق “كاف”، التحكيم في مباراة الإياب التي ستقام بأديس أبابا في العاشر من أبريل، إلى طاقم تحكيم بقيادة الرواندية سلمى موكانسانغا، وذلك بمساعدة المالية إدريسا فانتا كوني والايقوارية كوسونو دينيس أكوا والرواندية الين اوموتوني حكم رابع.

The post منتخب السيدات الوطني لكرة القدم يتأهب لكأس أفريقيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية