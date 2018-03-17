الأولمبياد الخاص الليبي يصل لأبوظبي للمشاركة في الألعاب الإقليمية

أخبار ليبيا24- خاص

وصلت بعثة الأولمبياد الخاص الليبي إلى أبوظبي للمشاركة في الدورة التاسعة للألعاب الإقليمية للأولمبياد الخاص التي تقام في الفترة من 17 وحتى 22 مارس الجاري بمشاركة 1200 لاعب ولاعبة يمثلون 33 دولة.

ولأول مرة يشارك في الألعاب الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا دول من آسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا.

ويشارك الأولمبياد الخاص الليبي بـ 30 لاعب ولاعبة في ألعاب ( السباحة ، البوتشي ، رفع الأثقال ، ألعاب القوى ، كرة الطاولة ، الريشة الطائرة ، الدراجات ) .

وعلى هامش الدورة التاسعة ستشارك ليبيا أيضا في برامج إعداد القادة والأسر والشباب والمدارس ، وستعرض خلالها تجربة ليبيا في الاندماج للشباب من ذوي الإعاقة الذهنية ، وسيمثل الأولمبياد الخاص الليبي في هذه البرامج مشاركين من الجمعية الليبية لمتلازمة داون وجمعية أصدقاء المعاقين ذهنيا ومركز روح العطاء لتعليم وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة.

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