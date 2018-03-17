نادي المرجان طلميثة يقيم مهرجانًا للذكرى 41 لتأسيسه

أخبار ليبيا24

أقام نادي المرجان في مدينة طلميثة مساء أمس الجمعة مهرجانًا ثقافيًا رياضيًا اجتماعيًا بمناسبة الذكرى 41 لتأسيس النادي.

وشهد المهرجان عددًا من العروض من بينها وثائقي عن مدينة طلميثة ، وعرض رياضي للمباريات والنشاطات التي قدمها نادي “المرجان”.

ووعد عميد بلدية الساحل – الرئيس الفخري للنادي – مقدم جلال الدرسي بتقديم كل ما يلزم من إمكانيات يحتاجها نادي “المرجان”.

وفي ختام المهرجان تم تكريم عميد البلدية، و الهلال الأحمر الليبي – الساحل ، وعدد من الشخصيات بالمدينة ، وفريق الهمة ياشباب الذي كان له دور في إنجاح المهرجان .

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