«الفيفا» يسمح للعراق باستضافة مباريات دولية

كشف رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السويسري جاني إنفانتينو، الجمعة، عن قرار الاتحاد السماح باستضافة العراق للمباريات الدولية الرسمية في ثلاث مدن، منهيا بذلك حظرا استمر لأعوام.

وقال إنفانتينو بعد اجتماع لمجلس الفيفا في بوغوتا “بشأن العراق، قررنا اليوم أنه في المدن الثلاث التي اختبرنا فيها إقامة المباريات الودية لنحو عام، أربيل والبصرة وكربلاء، المباريات الدولية (الرسمية) ستتاح إقامتها في ما يتعلق بالفيفا”.

وأوضح رئيس الاتحاد الدولي أنه سيعود للمنظمين والاتحاد الآسيوي للعبة “أن يتخذوا قرارهم الخاص بهذا الشأن”، أي إقامة المباريات الدولية الرسمية في العراق، مضيفا “لكن بالنسبة إلى الفيفا، لا مشكلة”.

وفي سياق متصل، أوضح إنفانتينو خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده بعد اجتماع مجلس الفيفا، إلى أن الاتحاد الدولي لم يتجاوب مع طلب العراق بالسماح بإقامة مباريات ودية في بغداد.

