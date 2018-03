«الاتحاد الدولي» يُوافق على استخدام تقنية الفيديو في مونديال روسيا

المتوسط:

كشف رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» السويسري، جاني إنفانتينو، الجمعة، عن إقرار استخدام تقنية المساعدة بالفيديو في التحكيم «في اي آر» في كأس العالم المقررة في روسيا من 14 يونيو حتى 15 يوليو 2018.

وأكّد إنفانتينو للصحفيين عقب اجتماع المجلس التنفيذي للفيفا في العاصمة الكولومبية بوغوتا : «سيكون لدينا في 2018 أول مونديال مع استخدام “في اي آر”، تمت الموافقة على ذلك، وتم اقراره، نحن سعداء جدا بهذا القرار».

وكان اعتماد القرار متوقعًا بعد أن منح مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (إيفاب) في الثالث من الشهر الجاري الضوء الأخضر لاستخدام تقنية المساعدة بالفيديو في التحكيم في كل المسابقات ومن بينها نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.

وتقتصر هذه المساعدة التكنولوجية على أربع حالات يمكن أن تغير مجرى المباراة: بعد تسجيل هدف، قرار بركلة جزاء، بعد بطاقة حمراء مباشرة (ليس بطاقتين صفراوين أو إنذارا) أو في حالات الخطأ في هوية اللاعب الذي وجه إليه إنذار أو بطاقة حمراء.

وكان إنفانتينو قال الثلاثاء في ليما حيث حضر اجتماعا آخر للفيفا “أن تقنية “في اي آر” شيء إيجابي يجلب المزيد من الشفافية لكرة القدم”.

