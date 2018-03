المتوسط:

خلال نهائي دوري أبطال أوروبا، أعرب يورغن كلون مدرب ليفربول الإنجليزي، عن عدم قلقه من مواجهة مانشستر سيتي الذي يقوده المدرب الإسباني بيب غوارديولا.

وجاء تعليق كلوب بعد القرعة التي أجريت الجمعة، ووضعت السيترزن في مواجهة ليفربول ذهابا يوم 4 أبريل وإيابا يوم 10 من الشهر ذاته، مؤكدا “سنقدم كل شيء لدينا”.

وقال كلوب في تصريحات حصرية للموقع الرسمي لليفربول بعد القرعة،: “كما قلت من قبل، القرعة دائمًا تسفر عن مواجهتك لجارك. ولكي أكون صادقًا، هذا لا يزعجني حقًا. الأمر لا يختلف عما سبق، والآن سنواجه مانشستر سيتي. لنذهب!”.

وأضاف مدرب “الردز”: “خسرنا مباراة وفزنا في أخرى عندما واجهنا مانشستر سيتي في الدوري – ولا أعتقد أنهم فكروا في أن ليفربول سيكون الفريق الذي يريدون ملاقاته. وهذا يشير لأشياء مهمة بالنسبة لنا ومدى قوتنا. بكل تأكيد لسنا المرجح تأهلهم للدور المقبل، في دور الثمانية لا تجد فرق كثيرة قادرة على حسم التأهل بسهولة، ربما بايرن ميونخ وبرشلونة – لكنها كرة القدم والأمور دائمًا غير واضحة. أمامنا مباريات قليلة قبل تلك المواجهة، لكنني أتطلع إليها وسنقدم خلالها كل شيء”.

ولا يعتقد كلوب أن لعب مباراة الذهاب في آنفيلد سيصنع الكثير من الفارق على النتيجة النهائية وحسم الفريق المتأهل للمرحلة المقبلة، حيث قال: “في هذه الحالة، لن يصبح ذلك مهمًا. بالنسبة لنا الأمر طبيعي تمامًا. يمكن لنا الخروج بنتيجة جيدة من ملعبنا، ولكنها بالطبع مواجهة صعبة ولكنها أخبار جيدة للفريقين. هي مباراة ينبغي أن تكون في دور الثمانية. كان من المؤكد أننا سنواجه فريق قوي. الآن نحن أمام مانشستر سيتي. الجيد في الأمر أنهم أكثر فريق نعرفه. الأمر ليس رائعًا ربما لإنجلترا لأنها ستفقد أحد الفريقين في نصف النهائي. لكننا سنحاول”.

The post مدرب ليفربول الإنجليزي يُعرب عن قلقه من مواجهة «مانشستر سيتي» appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية