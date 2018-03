مدرب مانشستر يونايتد يغضب.. ويُدافع عن نفسه باستعراض تاريخ «اليونايتد»

المتوسط:

دافع جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد، غاضبًا عن العمل الذي قدمه مع «الشياطين الحمر» حتى الآن، ورد على انتقادات لاذعة عقب الإخفاق في بلوغ ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتسبب الخروج من دور الستة عشر لدوري الأبطال أمام إشبيلية الثلاثاء الماضي، في انتقادات شديدة للمدرب البرتغالي الذي يخوض موسمه الثاني في أولد ترافورد.

وبدأ مورينيو مؤتمرا صحفيا، للحديث عن مواجهة برايتون آندهوف ألبيون في دور الثمانية لكأس الاتحاد الإنجليزي السبت، بالقول إنه تولى المسؤولية والفريق صاحب التاريخ العريق لا ينافس على أعلى المستويات.

وبدأ المدرب البرتغالي، الذي كان يقرأ ملاحظات من ورقة أمامه، غاضبا أثناء رصد نتائج يونايتد الأوروبية موسما تلو الآخر.

وبعدها ذكر مراكز الفريق في الدوري خلال السنوات الأخيرة وبدا منزعجا من تعليقات أشارت إلى أن طريقة لعبه لا تناسب “تاريخ” النادي.

وقال مورينيو “سبع سنوات مع أربعة مدربين مختلفين. مرة واحدة لم يتأهل الفريق إلى أوروبا وخرج مرتين من دور المجموعة والأفضل كان دور الثمانية. هذا هو إرث كرة القدم في النادي.

