تجرهي تنجح في تنظيم بطولة السلام

في أقصى الجنوب الليبي وعلى الحدود القريبة من النيجر، نظم شباب نادي الصحاري بمنطقة تجرهي بطولة السلام الأولى لكرة القدم الخماسية بمشاركة 12 فريقا يمثلون عددا من شباب المنطقة.

ووُزعت الفرق المشاركة في الدور الأول إلى 4 مجموعات ثم تأهل الاول والثاني من كل مجموعة للأدوار النهائية، ليتمكن فريق الاتحاد من التتويج بلقب البطولة بعدما تجاوز فريق الريال للمواجهة في المباراة النهائية وسط مؤازرة كبيرة من محبي الرياضة في تجرهي.

ونجحت تجرهي في إقامة الأنشطة الرياضية بمجهودات ذاتية واهتمت بعنصر الشباب داخل المنطقة وسط غياب شبه تام لمؤسسات الدولة.

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