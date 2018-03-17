مواعيد مباريات اليوم السبت 17 – 3 – 2018 والقنوات الناقلة

تقام اليوم السبت 17 – 3 – 2018، العديد من المباريات المهمة في مختلف الملاعب العالمية أبرزها مواجهة ليفربول مع واتفورد، ضمن منافسات الجولة 31 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم

ستوك سيتي × إيفرتون – الخامسة مساء – على قناة beIN SPORTS HD 2

هيديرسفيلد تاون × كريستال بالاس – الخامسة مساء

بورنموث × وست بروميتش ألبيون– الخامسة مساء – على قناة beIN SPORTS HD 1

ليفربول × واتفورد – السابعة والنصف مساء – على قناة beIN SPORTS HD 2

مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم

ديبورتيفو لاكورونيا × لاس بالماس – الثانية ظهرا – على قناة beIN SPORTS HD 3

فالنسيا × ديبورتيفو ألافيس – الخامسة والربع مساء – على قناة beIN SPORTS HD 3

ريال سوسيداد × خيتافي – السابعة والنصف مساء – على قناة beIN SPORTS HD 3

ريال بيتيس × إسبانيول – العاشرة إلا ربع مساء – على قناة beIN SPORTS HD 3

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم

أودينيزى × ساسولو – السابعة مساء – على قناة beIN SPORTS HD 4

سبال × يوفنتوس – العاشرة إلا ربع مساء – على قناة beIN SPORTS HD 4

مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم

آينتراخت فرانكفورت × ماينز – الرابعة والنصف عصرا – على قناة beIN SPORTS HD 7

هامبورج × هيرتا برلين – الرابعة والنصف عصرا – على قناة beIN SPORTS HD 9

بوروسيا مونشنجلادباخ × هوفنهايم – الرابعة والنصف عصرا

أوجسبورج × فيردر بريمن – الرابعة والنصف عصرا

فولفسبورج × شالكه – السابعة والنصف مساء

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي اليوم

بوردو × رين – السادسة مساء – على قناة beIN SPORTS HD 6

مونبلييه × ديجون – التاسعة مساء

تولوز × ستراسبورج – التاسعة مساء

أميان × تروا – التاسعة مساء

أنجيه × كان – التاسعة مساء

مواعيد مباريات الدوري اليوناني اليوم

أتروميتوس × باوك سالونيك – الخامسة والربع مساء

مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي

سوانزي سيتى × توتنهام – الثانية والربع ظهرا – على قناة beIN SPORTS HD 2

مانشستر يونايتد × برايتون – العاشرة إلا ربع مساء – على قناة beIN SPORTS HD 2

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية