مواعيد مباريات اليوم السبت 17 – 3 – 2018 والقنوات الناقلة

تقام اليوم السبت 17 – 3 – 2018، العديد من المباريات المهمة في مختلف الملاعب العالمية أبرزها مواجهة ليفربول مع واتفورد، ضمن منافسات الجولة 31 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم
ستوك سيتي × إيفرتون – الخامسة مساء – على قناة beIN SPORTS HD 2
هيديرسفيلد تاون × كريستال بالاس – الخامسة مساء
بورنموث × وست بروميتش ألبيون– الخامسة مساء – على قناة beIN SPORTS HD 1
ليفربول × واتفورد – السابعة والنصف مساء – على قناة beIN SPORTS HD 2
مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم
ديبورتيفو لاكورونيا × لاس بالماس – الثانية ظهرا – على قناة beIN SPORTS HD 3
فالنسيا × ديبورتيفو ألافيس – الخامسة والربع مساء – على قناة beIN SPORTS HD 3
ريال سوسيداد × خيتافي – السابعة والنصف مساء – على قناة beIN SPORTS HD 3
ريال بيتيس × إسبانيول – العاشرة إلا ربع مساء – على قناة beIN SPORTS HD 3
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم
أودينيزى × ساسولو – السابعة مساء – على قناة beIN SPORTS HD 4
سبال × يوفنتوس – العاشرة إلا ربع مساء – على قناة beIN SPORTS HD 4
مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم
آينتراخت فرانكفورت × ماينز – الرابعة والنصف عصرا – على قناة beIN SPORTS HD 7
هامبورج × هيرتا برلين – الرابعة والنصف عصرا – على قناة beIN SPORTS HD 9
بوروسيا مونشنجلادباخ × هوفنهايم – الرابعة والنصف عصرا
أوجسبورج × فيردر بريمن – الرابعة والنصف عصرا
فولفسبورج × شالكه – السابعة والنصف مساء
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي اليوم
بوردو × رين – السادسة مساء – على قناة beIN SPORTS HD 6
مونبلييه × ديجون – التاسعة مساء
تولوز × ستراسبورج – التاسعة مساء
أميان × تروا – التاسعة مساء
أنجيه × كان – التاسعة مساء
مواعيد مباريات الدوري اليوناني اليوم
أتروميتوس × باوك سالونيك – الخامسة والربع مساء
مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي
سوانزي سيتى × توتنهام – الثانية والربع ظهرا – على قناة beIN SPORTS HD 2
مانشستر يونايتد × برايتون – العاشرة إلا ربع مساء – على قناة beIN SPORTS HD 2
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