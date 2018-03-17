رونالدو يبحث عن أول أهدافه في مرمى جيرونا

يواجه ريال مدريد فريق جيرونا غدا الأحد على ملعب “سانتياجو برنابيو”، ضمن منافسات الجولة الـ 29 من الدوري الإسباني “الليجا”.

ويدخل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لقاء الغد، وهو يهدف إلى إحراز أول أهدافه في مرمى جيرونا، حيث أنه لم يسبق له التسجيل في مرمى الصاعد إلى الليجا في الموسم الجاري.

ولم يستطع الدون البرتغالي التسجيل في مرمى 7 فرق منذ انضمامه للريال عام 2009، وهى فرق، جيرونا وليجانيس في الليجا، نابولي الإيطالي، ليجيا وارسو البولندي، دينامو زغرب الكرواتي في دوري الأبطال، وكروز أزول المكسيكي وسان لورنزو الأرجنتينى في كاس العالم للأندية.

واحرز رونالدو، 18 هدفًا هذا الموسم في الليجا، ويحتل المركز الثالث في ترتيب هدافي المسابقة، بفارق 6 أهداف عن المتصدر، ليونيل ميسي نجم برشلونة.

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