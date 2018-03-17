نتائج متفاوتة لليد الليبية بالبطولة العربية

فاز فريق الاتحاد بثاني مبارياته على فريق أهلي سداب العماني، بنتيجة 36 مقابل 21 هدف، ضمن منافسات البطولة العربية لكرة اليد للأندية الفائزة بالكوؤس، والتي تستضيفها مدينة صفاقس التونسية.

وتمكن الأهلي من خلال تحقيقه لهذه النتيجة من تعويض تعثره في مباراته الأولى، التي خسرها بفارق 3 أهداف، بواقع 28 مقابل 31 أمام فريق ساقية الزيت التونسي، بطل العرب في النسخة الماضية.

واستهل ممثل كرة اليد الليبية الآخر فريق الأهلي طرابلس مشاركته في البطولة العربية بتعادل ثمين أمام فريق وجدة المغربي بواقع 24 هدف في كل جانب.

ولم يتمكن الأهلي خلال دقائق الشوط الأول من الظهور بالمستوى الفني الفعلي الذي يتمتع به الفريق ليخسر نتيجته بفارق 6 أهداف وبواقع 14 هدف مقابل 8.

ولكن رفاق الدولي محمد سعيد استطاعوا تدارك هذه النتيجة لينتهي اللقاء بنتيجة تعادل مهم في افتتاح مبارياتهم بالبطولة العربية.

ومن المنتظر أن يواجه الأهلي فريق جمال التونسي مساء الأحد بينما يواجه الاتحاد في ذات اليوم فريق الأهلي السعودي.

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